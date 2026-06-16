Политолог Наумов назвал главную выгоду Трампа от сделки с Ираном

В средствах массовой информации также появилась информация о том, что иранская сторона привлекала психологов для составления портрета Трампа и проверки формулировок перед переговорами. Согласно данным американских журналистов-расследователей, в Тегеране пришли к выводу о зависимости решений президента США от его текущего настроения. Психолог Юлия Комарова в беседе с сайтом MK.ru прокомментировала эти сообщения, отметив отсутствие официальных подтверждений участия специалистов в переговорной группе, но признав саму идею вполне реалистичной. Она пояснила, что в большой политике действительно существует практика дистанционного анализа личности лидера для понимания его реакций на критику и потребности в признании.