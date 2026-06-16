Политолог Наумов назвал главную выгоду Трампа от сделки с Ираном

Сделка с Ираном позволила президенту США Дональду Трампу сохранить лицо и остановить войну, однако стратегические цели Вашингтона так и не были достигнуты. Об этом в комментарии «Лентой.ру» заявил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
Политолог охарактеризовал соглашение как тактический успех американского лидера, который решил свои краткосрочные задачи и предотвратил дальнейшее ухудшение экономического положения страны. При этом аналитик подчеркнул, что называть достигнутые договоренности полноценной стратегической победой Соединенных Штатов было бы преждевременно.
В средствах массовой информации также появилась информация о том, что иранская сторона привлекала психологов для составления портрета Трампа и проверки формулировок перед переговорами. Согласно данным американских журналистов-расследователей, в Тегеране пришли к выводу о зависимости решений президента США от его текущего настроения. Психолог Юлия Комарова в беседе с сайтом MK.ru прокомментировала эти сообщения, отметив отсутствие официальных подтверждений участия специалистов в переговорной группе, но признав саму идею вполне реалистичной. Она пояснила, что в большой политике действительно существует практика дистанционного анализа личности лидера для понимания его реакций на критику и потребности в признании.
Эксперт добавила, что подобные методы помогают снизить риск непредсказуемой реакции собеседника и требуют от переговорщиков особой осторожности в подборе слов. Такой подход может иметь не меньшее значение для успеха дипломатических усилий, чем тщательная проработка юридических деталей самого соглашения.
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