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Лукашенко поделился деталями о решении РФ отвести войска от Киева: кто обманул Москву

Лукашенко: Ватикан и израильтяне обманули Москву.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с отводом войск ВС РФ от Киева в 2022 году. Тогда решение было принято ради якобы восстановления мира в регионе. Однако Москву обманули. По словам Александра Лукашенко, Россию ввели в заблуждение Ватикан и израильтяне. Так он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

Белорусский лидер пояснил, что были и другие политики, которые повлияли на соответствующее решение Москвы. Он отметил, что такие «силы» обманули российское руководство.

«Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся», — заключил Александр Лукашенко.

Политик также вновь призвал к завершению конфликта на Украине. Он считает, что последствия должны расхлебывать Минск, Москва и Киев. Президент Белоруссии предложил после конфликта провести трехсторонние переговоры с участием российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

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