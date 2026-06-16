В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы и разлива реки

Власти Крымского района Краснодарского края приняли решение ввести режим ЧС на всей территории муниципалитета из-за прорыва временной дамбы и разлива реки.
Об этом сообщили в районной администрации. Там отметили, что решение о введении режима ЧС было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
«В Крымском районе введён режим “Чрезвычайная ситуация” на территории всего муниципалитета», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о введении режима ЧС в четырёх сельских поселениях Крымского района Кубани.