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В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы и разлива реки

Власти Крымского района Краснодарского края приняли решение ввести режим ЧС на всей территории муниципалитета из-за прорыва временной дамбы и разлива реки.

Власти Крымского района Краснодарского края приняли решение ввести режим ЧС на всей территории муниципалитета из-за прорыва временной дамбы и разлива реки.

Об этом сообщили в районной администрации. Там отметили, что решение о введении режима ЧС было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«В Крымском районе введён режим “Чрезвычайная ситуация” на территории всего муниципалитета», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о введении режима ЧС в четырёх сельских поселениях Крымского района Кубани.