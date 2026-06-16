«Живые стихи»: сборник RT «ПоэZия русской зимы» презентовали в детских лагерях «Артек», «Смена» и «Орлёнок»

«Эмоции от произведений, которые нам прочитали — это невероятно! В каждом произведении прослеживается боль, душа автора, который написал это произведение. У меня очень много друзей и знакомых находятся в зоне специальной военной операции, и я думаю, что прочитать им этот сборник будет очень нужным для души», — говорит одна из школьниц, посетившая встречу с авторами сборника.