«Живые стихи»: сборник RT «ПоэZия русской зимы» презентовали в детских лагерях «Артек», «Смена» и «Орлёнок»

Сборник RT «ПоэZия русской зимы» презентовали в «Орлёнке», «Смене» и «Артеке». Послушать фронтовую поэзию смогли около 1 тыс. детей, каждый из лагерей получил по изданию книг в свои библиотеки. На мероприятиях перед воспитанниками крупнейших детских лагерей России выступили авторы произведений, дети смогли задать им вопросы и поделиться впечатлениями от стихотворений.
RT представил новую фронтовую поэзию в рамках большого турне по крупнейшим детским лагерям России. Презентации поэтического проекта RT прошли в «Смене», «Орлёнке» и «Артеке».
Свои стихи ребятам читали авторы — участник СВО, поэт Дмитрий Артис, преподаватель Динара Керимова, донецкая поэтесса Инна Кучерова и журналист, автор из Севастополя Ольга Старушко.
Выступления стартовали 1 июня в Краснодарском крае в Международный день защиты детей, совпадающий с днем основания лагеря «Смена» под Анапой.
© Фото предоставлено пресс-службой лагеря «Смена».
Главный продюсер поэтического проекта RT Яна Довгаленко выступила с коротким докладом о роли современной фронтовой поэзии о событиях на Украине с 2014 года в патриотическом воспитании детей. В своем выступлении журналистка отметила важную роль стихов о войне в воспитании детей и напомнила, что сборник RT «ПоэZия русской зимы» вошел в программу внеклассного чтения для старшеклассников.
«Эти стихи фиксируют события в исторической памяти народа, передают опыт борьбы следующим поколениям. Эта поэзия создает образ истинного защитника Отечества. Ведь мужество, проявленное в условиях боевых действий, свойственно человеку высокого чувства долга и чести, патриоту своей страны. А смысл человеческой жизни, в конечном счете, — в служении людям и своей Родине», — подчеркнула Довгаленко.
Директор «Смены» Игорь Журавлев поблагодарил RT за презентацию книг и отметил, что слово «служение» — сегодня ключевое для каждого из нас.
«Мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи. И для нас главный вопрос в том, как говорить с детьми о Родине, долге и чести так, чтобы это не было скучно, фальшиво или принудительно. В этом смысле, изучение современной фронтовой поэзии — очень важный и новый подход для нас в рамках воспитательной работы», — заявил Журавлев.
В конце официальной части программы руководство телеканала RT было отмечено благодарностью за вклад в развитии центра «Смена» при реализации образовательных программ.
© Фото предоставлено пресс-службой лагеря «Смена».
Затем состоялась отдельная встреча с авторами сборников RT с детьми из старших смен отряда «Рубеж». На мероприятии присутствовали порядка 200 человек. Поэты прочитали свои стихи и пообщались с ребятами. Было много вопросов, сложилась живая и интересная беседа. Авторам лучших вопросов сборники были вручены в подарок с автографами поэтов.
«Эмоции от произведений, которые нам прочитали — это невероятно! В каждом произведении прослеживается боль, душа автора, который написал это произведение. У меня очень много друзей и знакомых находятся в зоне специальной военной операции, и я думаю, что прочитать им этот сборник будет очень нужным для души», — говорит одна из школьниц, посетившая встречу с авторами сборника.
«Такие мероприятия важно проводить для всех подростков, на всех профильных сменах, в лагерях, школах, потому что сейчас молодёжь начинает забывать о важности каких-то военных действий, ценностей. Я считаю, что это важно», — подчеркнул другой юноша после презентации в «Смене».
После этого RT выступил в ВДЦ «Орлёнок» под Туапсе. Мероприятие прошло во Дворце культуры и спорта. На встречу с авторами сборника RT пришли почти 400 человек. Дети активно участвовали в мероприятии, живо реагировали на вопросы авторов и задавали их сами. Авторы лучших вопросов получили сборники с автографами в подарок.
© Фото предоставлено пресс-службой лагеря «Орлёнок».
Заключительным стало выступление в Международном детском центре «Артек» в Крыму. RT провел презентацию книг в рамках акции «Для СВОих друзей». В этот день артековцы мастерили поделки и писали письма бойцам на фронт. Встреча с авторами прошла в актовом зале, на ней присутствовали больше 200 человек. Сложилась живая беседа, ребята задавали много вопросов.
© Фото предоставлено пресс-службой лагеря «Артек».
По сложившейся традиции всех поэтов посвятили в артековцы. В подарок от лагеря дети сами читали стихи из сборника, а ребятам, задававшим лучшие вопросы авторам, подарили книги с автографами.
© Фото предоставлено пресс-службой лагеря «Артек».
Воспитанник «Артека» Глеб Гаврилюк в беседе с RT выразил уверенность, что стихи из сборника «ПоэZия русской зимы» поднимают дух у бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.
«Стихи мне очень понравились, они душевные, живые, — сказал юноша. — Сами поэты, они сами живые — им хочется писать, они рвутся писать, они рвутся доказать народу, что “вот так на самом деле”, а никак по-другому.
Эти стихи поднимают дух у бойцов. Просто у обычного гражданина поднимают дух, [вызывают] гордость за страну".
© Фото предоставлено пресс-службой лагеря «Артек».
Встреча в «Артеке» стала финальной в серии презентации, проведённых RT в крупнейших детских центрах России. Ранее мероприятия прошли в «Орлёнке» и «Смене». Послушать новую фронтовую поэзию за это время смогли порядка тысячи детей. Каждый лагерь получил сборники в свой библиотечный фонд.