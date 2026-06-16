Вэнс раскрыл подробности о меморандуме о взаимопонимании с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании с Ираном является коротким документом объемом около полутора страниц и носит общий характер, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
«Меморандум о взаимопонимании занимает около полутора страниц, так что это очень общий документ, но он был важной частью наших переговоров с иранцами», — сказал Вэнс в интервью телеканалу CNN.
По его словам, меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров.
Вице-президент добавил, что США будут относиться к Ирану как к нормальной стране, если Тегеран будет вести себя соответствующим образом.
Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан и условия соглашения будут опубликованы довольно скоро.