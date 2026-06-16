Британия обвинила капитана танкера Smyrtos в обходе санкций против России

38-летний гражданин Индии Аджай Пант обвиняется Королевской прокурорской службой (CPS) в том, что в июне 2026 года он прямо или косвенно участвовал в морской транспортировке запрещённой российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. В ведомстве уточнили, что капитан был арестован сотрудниками NCA, а его судно с июля 2025 года находится в британском санкционном списке.