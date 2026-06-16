В Туле подожгли два офиса банка, подозреваемого задержали

«В дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о возгорании в двух офисах банков, расположенных на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Предварительно установлено, что вечером неизвестный молодой человек умышленно совершил поджог вышеуказанных помещений, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».