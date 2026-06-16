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В Туле подожгли два офиса банка, подозреваемого задержали

В Туле потушили пожар в двух офисах банка, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Возгорание произошло в двух офисах банка в Туле, пострадавших нет, подозреваемый задержан, сообщили УМВД по Тульской области.

Как сообщили в ведомстве, задержанный заявил, что действовал под воздействием третьих лиц.

«В дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о возгорании в двух офисах банков, расположенных на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Предварительно установлено, что вечером неизвестный молодой человек умышленно совершил поджог вышеуказанных помещений, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».

Уточняется, что сотрудниками полиции был задержан 20-летний туляк.

«Возгорание было быстро потушено, пострадавших нет. Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», — добавили в ведомстве.

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