Лукашенко заявил о нехватке людей у Зеленского на Украине

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии угрозы Украине со стороны Белоруссии. По его словам, Киев знает об этом, однако тема возможной опасности с белорусского направления продолжает звучать в публичном поле. Президент Белоруссии считает, что эту повестку подогревают из-за политических амбиций. Он также предположил, что Запад подталкивает Зеленского к заявлениям в адрес Минска, хотя в Киеве, по его словам, раньше не говорили о риске нападения со стороны Белоруссии.