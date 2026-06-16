Лукашенко заявил об уязвимости Белоруссии для атак с Украины

Белоруссия уязвима для атак с территории Украины. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он отметил в интервью телеканалу Al Arabiya English, что Белоруссия у украинских военных «как на ладони». Это делает её очень уязвимой, подчеркнул, Лукашенко.
«Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнёт атаковать Беларусь…» — сказал он.
Кроме того, Лукашенко в ходе интервью сообщил, что с первых дней конфликта на Украине предлагал Владимиру Зеленскому варианты достижения мира.
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