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Лукашенко: Если бы Россия не отвела войска от Киева, Зеленского не было бы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы Россия не отвела войска от Киева, то «там ни Владимира Зеленского, никого бы не осталось». Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

Источник: Life.ru

«Если бы россияне продолжили это наступление уже в Киеве, то там ни Зеленского, никого бы не осталось. Воинские части, которые были в Киеве, были выведены. Дело вкуса. Кто-то считает ошибкой, я считаю, что это были шаги россиян, направленные на восстановление мира между конфликтующими сторонами», — заявил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым провести трёхсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Он высказал мнение, что сторонам следует встретиться и обсудить, как преодолевать последствия нынешнего конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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