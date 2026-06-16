Швейцарские власти неоднократно выражали желание предоставить на своей территории площадку для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Российская сторона в ответ указывала на утрату конфедерацией нейтрального статуса после присоединения к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза. Неприемлемость кандидатуры Берна в качестве посредника доказала и организованная в июне 2024 года по инициативе Киева провальная конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке, на которую Россия не была приглашена.