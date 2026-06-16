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Президент Швейцарии: для продвижения мира на Украине нужен подходящий момент

Ги Пармелен отметил, что Берн готов помочь в организации диалога.

ЖЕНЕВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Алена Федина/. Необходимо дождаться подходящего момента для продвижения процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил президент и начальник федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен, комментируя по просьбе ТАСС посредническую роль конфедерации в украинском кризисе.

Президент напомнил, что в прошлом Берн неоднократно способствовал организации диалога между мировыми лидерами, который впоследствии приводил к заключению и выполнению соглашений. «Я могу только повторить: мы готовы помочь», — сказал Пармелен 15 июня на пресс-конференции в Женеве, посвященной саммиту Группы семи (G7).

По мнению президента Швейцарии, успех миротворческих усилий по Украине зависит от благоприятных условий для переговоров. «Нужно просто дождаться возможности и подходящего момента. Иногда такой подход вызывает разочарование, но иногда он приносит очень хороший результат, если сохранять реализм и прагматизм», — отметил Пармелен.

15 июня президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены сосредоточить внимание на урегулировании на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на завершение боевых действий.

Швейцарские власти неоднократно выражали желание предоставить на своей территории площадку для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Российская сторона в ответ указывала на утрату конфедерацией нейтрального статуса после присоединения к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза. Неприемлемость кандидатуры Берна в качестве посредника доказала и организованная в июне 2024 года по инициативе Киева провальная конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке, на которую Россия не была приглашена.

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