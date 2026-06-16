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Постпредство при ЮНЕСКО: Россия соблюдает конвенцию о защите ценностей

Постпредство при ЮНЕСКО: РФ соблюдает конвенцию о защите культурных ценностей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия строго придерживается обязательств по конвенции о защите культурных ценностей, заявили в постпредстве России при ЮНЕСКО о якобы ударе по Киево-Печерской лавре.

«Российская сторона строго придерживается своих обязательств по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», — говорится в сообщении постпредства в Telegram-канале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ВСУ ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности.

Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.