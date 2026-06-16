ФАС с начала года провела проверки тарифов на тепло и воду в 84 регионах

«С начала 2026 года ФАС России и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой России провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах РФ. В 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов», — сказано в сообщении.