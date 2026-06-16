ФАС с начала года провела проверки тарифов на тепло и воду в 84 регионах

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала 2026 года провела проверки тарифов на тепло и водоснабжение в 84 регионах, в 65 из которых выявлены тарифные нарушения, заявили в ведомстве.
«С начала 2026 года ФАС России и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой России провели проверки тарифов на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах РФ. В 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов», — сказано в сообщении.
Компании, которые получили госимущество, не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и к снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ, пояснили в ФАС.
Ведомство предписало устранить нарушения в сфере управления государственным имуществом в соответствии с действующим законодательством со сроком до 1 января 2027 года. В настоящее время региональные органы формируют соответствующие планы-графики. ФАС совместно с Минстроем прорабатывают исключение подобных нарушений в дальнейшем.
Кроме того, в ходе проверки выявлено 4 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Средства предписано до 1 октября 2026 года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов ЖКХ. В ином случае средства будут исключены из тарифов.
Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Такой подход позволяет сохранить источники финансирования обновления инфраструктуры, не допуская при этом нецелевого использования средств потребителей, сообщили в службе.
Также по итогам проведенных проверок во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ в 2026 году ФАС России выдала 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 миллиарда рублей.
С учетом новых полномочий ФАС России продолжит контроль тарифообразования и до конца года проверит экономическую обоснованность тарифов на услуги по передаче электрической энергии и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).