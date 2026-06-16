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Мирошник предупредил о намерении «евротройки» сорвать переговоры по Украине

Последние заявления лидеров «евротройки» говорят о желании Европы сорвать мирные переговоры. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: МИД России

15 июня во Франции стартовал саммит G7. Его посетят лидеры стран Евросоюза и президент США Дональд Трамп.

«Исходя из последних заявлений, которые делали, в частности, представители “евротройки”, можно констатировать: у Европы в рамках переговоров есть только одно стремление — как можно быстрее их закончить. Я имею в виду — сорвать», — сказал он.

Дипломат добавил, что Москва не готова рассмотреть Брюссель в качестве посредника в мирном процессе, отдавая предпочтение Вашингтону.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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