Мирошник предупредил о намерении «евротройки» сорвать переговоры по Украине

«Исходя из последних заявлений, которые делали, в частности, представители “евротройки”, можно констатировать: у Европы в рамках переговоров есть только одно стремление — как можно быстрее их закончить. Я имею в виду — сорвать», — сказал он.
Дипломат добавил, что Москва не готова рассмотреть Брюссель в качестве посредника в мирном процессе, отдавая предпочтение Вашингтону.
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