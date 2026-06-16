Вэнс признался, что не верит никому

«Могу ли я сказать со 100-процентной уверенностью, что они будут выполнять все обязательства? Нет, конечно, нет, поскольку я не могу предсказывать будущее. Но я могу сказать, что мы структурировали сделку таким образом, что их выгоды появятся лишь в том случае, если будут и наши выгоды», — добавил Вэнс.