Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс признался, что не верит никому

Вэнс заявил, что не верит никому, когда его спросили о доверии к Ирану.

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что не верит никому, когда его спросили о доверии к Ирану.

«Прежде всего, я никому не доверяю», — сказал Вэнс в интервью телеканалу CNN.

Он выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп выстроил соглашение с Ираном таким образом, что выгоды от нее будут только в том случае, если Тегеран станет выполнять все условия.

«Могу ли я сказать со 100-процентной уверенностью, что они будут выполнять все обязательства? Нет, конечно, нет, поскольку я не могу предсказывать будущее. Но я могу сказать, что мы структурировали сделку таким образом, что их выгоды появятся лишь в том случае, если будут и наши выгоды», — добавил Вэнс.

Американский вице-президент также подчеркнул, что за последние 47 лет у США никогда не было такого уровня координации с Ираном, как сейчас.

«У нас никогда не было такого масштаба прямых коммуникаций между высшими эшелонами их общества и нашим высшим политическим руководством. Таким образом, кое-что фундаментально изменилось», — отметил Вэнс.

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше