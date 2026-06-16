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В Рыбинске продолжают ликвидировать пожар на топливной базе после атаки ВСУ

Работа по ликвидации пожара, возникшего на топливной базе в Рыбинске Ярославской области после атаки дронов ВСУ, продолжается.

Работа по ликвидации пожара, возникшего на топливной базе в Рыбинске Ярославской области после атаки дронов ВСУ, продолжается.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев. Он отметил, что к тушению пожара привлечены все необходимые силы и средства.

В воскресенье, 14 июня, Евраев сообщил о повреждении промышленных объектов по хранению топлива в результате атаки БПЛА.

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