Вэнс: меморандум США и Ирана содержит пункт об их приверженности миру в регионе

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном содержит пункт об обязательстве Вашингтона и Тегерана поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Первый пункт соглашения фактически гласит, что Иран, равно как и США, обязуются [поддерживать] региональный мир и стабильность», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.