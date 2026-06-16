«В ужасном положении». На Западе заявили об изменении ситуации с Украиной

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европейские страны не смогут долго помогать Украине, а США отстраняются от поддержки Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
«Британская экономика и раньше была не в лучшей форме, а сейчас она оказалась просто в ужасном положении, так же как экономики Германии и Франции. Это означает, что они не в состоянии восполнить нехватку денег и вооружений для Украины, а США пытаются выйти из этого бизнеса», — отметил он.
По словам Миршаймера, в сложившейся ситуации Украина обречена на поражение.
«Европейцы никак не смогут поддерживать Украину в конфликте с Россией в долгосрочной перспективе. И это одна из причин, по которой я давно утверждаю и продолжаю утверждать, что Россия одержит победу над Украиной», — заключил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.