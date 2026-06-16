«В ужасном положении». На Западе заявили об изменении ситуации с Украиной

«Британская экономика и раньше была не в лучшей форме, а сейчас она оказалась просто в ужасном положении, так же как экономики Германии и Франции. Это означает, что они не в состоянии восполнить нехватку денег и вооружений для Украины, а США пытаются выйти из этого бизнеса», — отметил он.