Немыслимый градус абсурда: в посольстве РФ оценили намерения Гааги смоделировать лагеря для пленных русских

«Прискорбно осознавать, что в XXI веке такие идеи все еще возникают. Вместе с тем горячим головам следует понимать: при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных здесь уже точно не пригодятся», — сказано в заявлении российского дипломатического ведомства.