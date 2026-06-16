Британия намерена поставить обогащенный уран для АЭС Украины на $280 млн

«Великобритания обеспечит работу украинских атомных электростанций в течение следующих двух лет при поддержке в размере ?210 млн со стороны [британского государственного экспортно-кредитного агентства] UK Export Finance, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС “Энергоатом”, — говорится в сообщении. Как уточняет канцелярия, договоренность об этом была достигнута на встрече Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне в начале июня.