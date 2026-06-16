В США заявили, что сделка с Ираном не предусматривает вывод войск Израиля

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Американские власти утверждают, что достигнутые Соединенными Штатами и Ираном рамочные договоренности не предусматривают вывод войск Израиля из Ливана.
«Их вывод не был условием сделки», — заявил 15 июня на специальном телефонном брифинге для журналистов официальный представитель США высокого ранга. Он отвечал на вопрос о том, является ли вывод израильских войск из Ливана одним из условий подписания Тегераном меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном. «Сделка заключается в прекращении огня. И это не будет одностороннее прекращение огня. То есть если Иран окажется не в состоянии контролировать [шиитское движение] “Хезболлах”, если они (формирования “Хезболлах” — прим. ТАСС) атакуют израильские города, то у Израиля будет право защищать себя и отвечать», — сказал американский чиновник.
Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что ответственность за реализацию американо-иранского соглашения, в том числе прекращение израильской агрессии против Ливана, полностью возложена на Вашингтон.