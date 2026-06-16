В США заявили, что сделка с Ираном не предусматривает вывод войск Израиля

«Их вывод не был условием сделки», — заявил 15 июня на специальном телефонном брифинге для журналистов официальный представитель США высокого ранга. Он отвечал на вопрос о том, является ли вывод израильских войск из Ливана одним из условий подписания Тегераном меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном. «Сделка заключается в прекращении огня. И это не будет одностороннее прекращение огня. То есть если Иран окажется не в состоянии контролировать [шиитское движение] “Хезболлах”, если они (формирования “Хезболлах” — прим. ТАСС) атакуют израильские города, то у Израиля будет право защищать себя и отвечать», — сказал американский чиновник.