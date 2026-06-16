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CNN: при крушении бомбардировщика B-52 в Калифорнии погибли восемь человек

Крушение стратегического бомбардировщика США B-52 в Калифорнии, предположительно, привело к гибели восьми членов экипажа.

Крушение стратегического бомбардировщика США B-52 в Калифорнии, предположительно, привело к гибели восьми членов экипажа.

Такую информацию со ссылкой на авиабазу Эдвардс приводит американский телеканал CNN News. Отмечается, что спасательные службы незамедлительно отреагировали на крушение бомбардировщика.

«Предварительные данные указывают на то, что в результате крушения никто не выжил», — говорится в сообщении.

О крушении американского бомбардировщика после взлёта с авиабазы Эдвардс в Калифорнии стало известно в понедельник, 15 июня.

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