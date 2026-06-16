Европейцы на саммите G7 пытаются сорвать диалог по Украине: в МИД прокомментировали заявления лидеров ЕС

На саммите G7 присутствует также президент США Дональд Трамп. Он оповестил, что после конфликта с Ираном вновь вернется к украинскому урегулированию. Дональд Трамп уже провел ряд встреч с европейцами в рамках саммита. Они обсудили Украину и меморандум США и Ирана.