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Европейцы на саммите G7 пытаются сорвать диалог по Украине: в МИД прокомментировали заявления лидеров ЕС

Мирошник: ЕС пытается сорвать переговоры по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры «евротройки» намерены сорвать мирные инициативы по Украине. Они предпринимают соответствующие попытки в ходе проходящего во Франции саммита G7. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что именно поэтому Москва не намерена принимать посреднические услуги от Европы. Страны ЕС приняли сторону Киева и отстаивают его интересы, констатировал посол.

«У Европы в рамках переговоров есть только одно стремление — как можно быстрее их закончить. Я имею в виду — сорвать», — резюмировал Родион Мирошник.

На саммите G7 присутствует также президент США Дональд Трамп. Он оповестил, что после конфликта с Ираном вновь вернется к украинскому урегулированию. Дональд Трамп уже провел ряд встреч с европейцами в рамках саммита. Они обсудили Украину и меморандум США и Ирана.

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