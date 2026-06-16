В США были недовольны посредничеством Омана на переговорах с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты были очень недовольны посредничеством Омана на переговорах с Ираном и прекратили пользоваться услугами Маската. Об этом сообщил 15 июня официальный представитель США высокого ранга, комментируя электронное подписание Тегераном и Вашингтоном меморандума о взаимопонимании, направленного на завершение боевых действий.
«Мы были очень недовольны работой оманцев. Мы считали, что они действуют очень двулично, почти как наемные работники иранцев, в своем маневрировании. Так что мы в общем вышвырнули их из этого процесса», — заявил американский чиновник на специальном телефонном брифинге для журналистов.
Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. Торжественная церемония подписания документа, как планируется, пройдет в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.