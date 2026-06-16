Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России фиксируют «превращенные в плавучие бомбы» торговые суда: Патрушев рассказал об обезвреживании мин

Патрушев: в порты РФ приходят торговые суда с закрепленными на днище минами.

Источник: Комсомольская правда

В портах РФ стали замечать торговые суда с закрепленными на днище минами. Их превращают в «плавучие бомбы». Такой комментарий дал помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с «Российской газетой».

Он сообщил, что такие инциденты фиксируют регулярно. По сведениям Николая Патрушева, западные страны прорабатывают возможность превентивных ударов по базам ВМФ России. В связи с этим государству важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, добавил помощник президента.

«Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», — пояснил Николай Патрушев.

Он также напомнил, что Россия в 90-ые стояла на грани распада. Николай Патрушев назвал это время исключительно сложным. Запад рассчитывал расшатать страну после распада Советского Союза и использовал для этого угрозу международного терроризма, заключил он.

Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше