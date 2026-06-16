В Ливане заявили, что число погибших из-за израильских атак выросло до 3 798

БЕЙРУТ, 16 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек, в том числе две женщины, стали за сутки жертвами израильских авиаударов по населенным пунктам Ливана, сообщил Минздрав республики. По его данным, еще 82 получили ранения и доставлены в больницы.
«Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 798, раненых — 11 781», — указывается в сводке ведомства, распространенной в X.
Как отметили в Минздраве, интенсивность израильских атак в понедельник заметно снизилась на фоне достигнутых договоренностей между США и Ираном о прекращении военной эскалации на всех региональных фронтах. Этим воспользовались тысячи беженцев, направившихся из Бейрута в покинутые ими ранее южные районы.
Командование ливанской армии в свою очередь предупредило население о необходимости воздержаться от возвращения на юг до завершения расчистки завалов и разминирования дорог.