В Ливане заявили, что число погибших из-за израильских атак выросло до 3 798

Как отметили в Минздраве, интенсивность израильских атак в понедельник заметно снизилась на фоне достигнутых договоренностей между США и Ираном о прекращении военной эскалации на всех региональных фронтах. Этим воспользовались тысячи беженцев, направившихся из Бейрута в покинутые ими ранее южные районы.