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В Ливане заявили, что число погибших из-за израильских атак выросло до 3 798

Жертвами авиаударов еврейского государства за сутки стали минимум 15 человек, сообщил Минздрав республики.

БЕЙРУТ, 16 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек, в том числе две женщины, стали за сутки жертвами израильских авиаударов по населенным пунктам Ливана, сообщил Минздрав республики. По его данным, еще 82 получили ранения и доставлены в больницы.

«Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 798, раненых — 11 781», — указывается в сводке ведомства, распространенной в X.

Как отметили в Минздраве, интенсивность израильских атак в понедельник заметно снизилась на фоне достигнутых договоренностей между США и Ираном о прекращении военной эскалации на всех региональных фронтах. Этим воспользовались тысячи беженцев, направившихся из Бейрута в покинутые ими ранее южные районы.

Командование ливанской армии в свою очередь предупредило население о необходимости воздержаться от возвращения на юг до завершения расчистки завалов и разминирования дорог.

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