Венесуэла подписала меморандум о сотрудничестве с General Electric

МЕХИКО, 16 июн — РИА Новости. Власти Венесуэлы подписали меморандум о взаимопонимании с американской компанией General Electric для восстановления национальной электроэнергетической системы, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
«Сегодня исторический шаг для Венесуэлы, который позволит восстановить такую важную для жизни страны услугу, как электроснабжение. Я попросила команды как можно быстрее преобразовать этот меморандум уже в контракт, чтобы начать работы», — заявила Родригес во время церемонии подписания, которую показал телеканал TeleSur.
По словам главы государства, реализация соглашения позволит в течение первых 24 месяцев восстановить 1 тысячу мегаватт генерирующих мощностей, а в течение четырех лет увеличить этот показатель более чем до 5 тысяч мегаватт.
Родригес уточнила, что сотрудничество с General Electric охватит не только объекты генерации, но также линии электропередачи и электрические подстанции. Кроме того, соглашение предусматривает подготовку венесуэльских специалистов и передачу новых технологий.
Министр электроэнергетики Венесуэлы Роландо Алькала сообщил, что специалисты министерства и государственной энергокомпании Corpoelec в течение полутора месяцев совместно с представителями американской компании проводили оценку состояния национальной энергосистемы, включая гидро- и тепловые электростанции, а также подстанции.
Президент подразделения генерации компании GE Vernova Эрик Грей заявил, что компания рассчитывает помочь Венесуэле стабилизировать энергоснабжение и обеспечить дальнейший рост энергетического сектора.
Это уже второе соглашение в энергетической сфере, заключенное Венесуэлой менее чем за неделю — ранее власти подписали договор с латиноамериканской компанией IMSA о завершении строительства гидроэлектростанции «Токома» и модернизации объектов энергетического комплекса в районе Нижнего Карони, что позволит дополнительно ввести более 2,4 тысячи мегаватт мощности.
В последние годы Венесуэла регулярно сталкивается с масштабными перебоями в электроснабжении, которые связаны с недостатком инвестиций, последствиями санкций и износом инфраструктуры.