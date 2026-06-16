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Создатель синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин умер на 73-м году жизни

Советский и российский инженер Владимир Кузьмин, создавший синтезатор «Поливокс», скончался 12 июня в возрасте 72 лет.

Советский и российский инженер Владимир Кузьмин, создавший синтезатор «Поливокс», скончался 12 июня в возрасте 72 лет.

Как сообщили в пресс-службе Экспериментальной фабрики электронных инструментов (ЭФЭМИ), причиной смерти инженера стал инсульт.

«С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина…» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти на 78-м году жизни американской актрисы Энн Шедин, наиболее известной по ситкому «Альф».