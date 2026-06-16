В Великобритании заявили, что СПГ-танкеры войдут в новый пакет санкций против РФ

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Великобритания объявит 16 июня новый пакет санкций в отношении России, включив в него суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, приуроченном к встрече Группы семи, начавшейся во французском Эвиане.
Как утверждает канцелярия, количество якобы связанных с Россией судов в британских черных списках превысит 600. В Великобритании также пообещали ввести 16 июня санкции в отношении компаний, участвующих, по мнению Лондона, в закупках западных технологий для нужд российской армии, и усилить давление на некоторых поставщиков из третьих стран, оказывающих Москве финансовые услуги.
Посольство России в Великобритании ранее указывало на надуманный предлог введения британских санкций, обращая внимание на бессмысленность антироссийской санкционной политики.