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При пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека

При пожаре в жилом доме в Ялте пострадали два человека, возгорание локализовано.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Ялте в Крыму локализован на 560 «квадратах», два человека пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее пресс-служба ведомства сообщала о том, что возгорание в многоквартирном доме на 300 «квадратах» ликвидируют в Ялте.

«Пожар локализован на площади 560 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Пострадали два человека», — говорится в сообщении.

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