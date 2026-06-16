«Чреваты сбоями в работе организма»: как резкие перемены погоды влияют на здоровье

С. К.: Если говорить о подготовке к сильной жаре, то ко всем перечисленным рекомендациям нужно добавить обязательное ношение головного убора. Всегда нужно иметь при себе бутылочку с питьевой водой. Также при выходе на улицу под прямые солнечные лучи будет нелишним использовать солнцезащитный крем с высоким фактором SPF.