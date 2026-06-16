«Чреваты сбоями в работе организма»: как резкие перемены погоды влияют на здоровье

В начале недели через столичный регион проходит холодный фронт североатлантического циклона. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до вечера 17 июня, сообщает Гидрометцентр России. RT узнал у экспертов, как резкая смена погоды может влиять на самочувствие, что делать пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и как подготовиться к возвращению жары.
В Москву и Санкт-Петербург пришёл североатлантический циклон. По столичному региону проходит холодный фронт. Жителей предупреждают о ливнях.
Помимо облачности, осадков и прохлады, циклон принесёт пониженное атмосферное давление. Это может повлиять на самочувствие людей в зоне его действия, а циклоны охватывают территорию диаметром около 4—6 тыс. км.
— Что переносится тяжелее — постоянный холод, постоянная жара или перепады температур?
Врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Святослав Крупенин:
— Конечно, тяжелее всего организм переносит резкие перепады температур, так как к ним сложнее адаптироваться.
К постоянному холоду или постоянной жаре люди привыкают довольно спокойно, а резкие скачки погоды чреваты сбоями в работе организма.
Врач-терапевт клиники «Будь Здоров» Анна Абраменкова:
— При сильных перепадах погоды — а именно температуры и влажности воздуха, атмосферного давления — многие испытывают мышечную слабость, дневную сонливость. Беспокоят головные боли, головокружения, прерывистый сон, ощущение «ватной» головы, заторможенность, проблемы с концентрацией внимания. Могут обостряться хронические заболевания, особенно затрагивающие сердечно-сосудистую систему.
— Кто входит в группу риска в такой ситуации, кому приходится тяжелее всего?
С. К.: Хуже всего в периоды температурных качелей приходится пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (как гипотоникам, так и гипертоникам), людям с болезнями суставов, а также беременным женщинам и пожилым людям.
А. А.: В группу риска также входят маленькие дети, чей организм только приспосабливается к взаимодействию с окружающей средой, а также те, кто недавно прошёл или проходит лечение онкологических и тяжёлых инфекционных заболеваний, восстанавливается после операции.
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— При переменах погоды обычно меняется и атмосферное давление, а это отражается на состоянии людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При каком давлении тяжелее приходится гипотоникам, а при каком — гипертоникам?
С. К.: Пациентам с гипертонией тяжелее всего приходится при повышении атмосферного давления. В этот момент происходит спастическая вазоконстрикция (сужение сосудов), в результате которой и без того высокое давление в кровеносном русле дополнительно растёт. Это проявляется симптомами гипертонического криза: резким скачком артериального давления, головной болью, головокружением и болями в области сердца.
Гипотоникам, напротив, хуже при резком снижении атмосферного давления. В таком случае тонус сосудистой стенки падает, происходит вазодилатация (расширение сосудов), что опускает и без того низкое давление. Состояние может сопровождаться выраженной слабостью, головокружением, тошнотой, сонливостью, вплоть до обморока, потери сознания.
А. А.: И гипотоники, и гипертоники могут реагировать ухудшением самочувствия как при повышенном, так и при пониженном атмосферном давлении. Эта реакция индивидуальна.
— Можно ли сгладить эти негативные проявления?
С. К.: Можно посоветовать снизить физическую нагрузку, наладить режим сна и отдыха, придерживаться основ правильного питания и отказаться от вредных привычек. Пациентам с хроническими заболеваниями крайне важно тщательно следить за своим самочувствием, всегда иметь под рукой препараты для экстренной помощи и оставаться на связи с лечащим врачом.
А. А.: Специфических мер, направленных на сглаживание последствий перепадов погоды, пока не найдено. Соблюдение питьевого режима, достаточное количество и качество сна, исключение алкоголя, лёгкая пища — вот комплекс неспецифических мер, которые облегчат адаптацию к погоде, но не уберут неприятные ощущения совсем.
РИА Новости.
© Максим Блинов.
— Сильная жара ещё может вернуться этим летом — как к ней подготовиться?
С. К.: Если говорить о подготовке к сильной жаре, то ко всем перечисленным рекомендациям нужно добавить обязательное ношение головного убора. Всегда нужно иметь при себе бутылочку с питьевой водой. Также при выходе на улицу под прямые солнечные лучи будет нелишним использовать солнцезащитный крем с высоким фактором SPF.
А. А.: Приучите себя пить не менее 1,5 л воды в сутки, хотя бы в жаркий период. Желательно, чтобы часть её составляла столовая минеральная вода с солоноватым вкусом.
Заранее обзаведитесь одеждой из легких светлых натуральных тканей и удобной обувью. Высыпайтесь. Если есть возможность, поставьте дома кондиционер. Составьте список лёгких блюд, которые вы будете готовить в жару — с большим количеством овощей и белка, минимальным количеством жиров.
Сдайте анализы на витамины и минералы и по назначению врача начните приём тех из них, уровень которых в анализах окажется сниженным. Придумайте список развлечений на выходные, связанных с минимальным пребыванием на открытом воздухе.