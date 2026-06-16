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У Дианы Шурыгиной прошел обыск по делу о порнографии

У Дианы Шурыгиной прошел обыск по делу о распространении порнографии.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Обыск по делу о распространении порнографии прошел у Дианы Шляниной (до замужества — Шурыгина), следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным суда, Шлянина обвиняется по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии, совершенном по предварительному сговору или организованной группой. Ей грозит срок от двух до шести лет лишения свободы.

Суд рассматривал вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств. Таким образом, согласно действующему законодательству, решение о совершении следственных действий было принято следователем или дознавателем с уведомлением судьи.

Имя 16-летней Шурыгиной прогремело на всю страну в 2017 году, когда она появилась вместе с родителями в программе «Пусть говорят». Уроженка Ульяновска посетила вечеринку, после которой заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов.

Вскоре после съемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, за которого впоследствии вышла замуж. Семейная жизнь у супругов не сложилась, и они развелись в 2019 году.