У Дианы Шурыгиной прошел обыск по делу о порнографии

Имя 16-летней Шурыгиной прогремело на всю страну в 2017 году, когда она появилась вместе с родителями в программе «Пусть говорят». Уроженка Ульяновска посетила вечеринку, после которой заявила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов.