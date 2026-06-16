FAZ: США лишили НАТО части войск

Кроме того, отзыв обязательств затронул одно из двух подразделений стратегических бомбардировщиков, 54 из 153 истребителей, 16 из 79 самолетов-заправщиков, все разведывательные БПЛА большой дальности и почти половину беспилотников Reaper. Как уточняет FAZ, США также пока не будут размещать в Европе ракеты Tomahawk в обычном, неядерном, снаряжении.