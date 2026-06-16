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FAZ: США лишили НАТО части войск

США прекратили выполнение ряда обязательств перед НАТО по предоставлению ключевых сил в воздухе и на море, включая авианосную ударную группу, подразделение стратегических бомбардировщиков и более 50 истребителей. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как отмечает FAZ, данное решение оказалось неожиданным для многих союзников по альянсу. По информации собеседников издания, американские власти предприняли этот шаг, чтобы побудить членов НАТО самостоятельно «закрыть образовавшиеся бреши» в обороне, причем сделать это до саммита альянса, запланированного на начало июля.

Собеседники издания полагают, что США намерены применить и другие аналогичные меры в ближайшие годы, что Белый дом может представить как стимул для наращивания европейского оборонного потенциала.

Согласно данным Welt, США отозвали одну из двух авианосных ударных групп, половину соединений крейсеров и эсминцев, 11 из 26 дальних противолодочных самолетов и все подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk.

Кроме того, отзыв обязательств затронул одно из двух подразделений стратегических бомбардировщиков, 54 из 153 истребителей, 16 из 79 самолетов-заправщиков, все разведывательные БПЛА большой дальности и почти половину беспилотников Reaper. Как уточняет FAZ, США также пока не будут размещать в Европе ракеты Tomahawk в обычном, неядерном, снаряжении.

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