FAZ: США лишили НАТО части войск

Как отмечает FAZ, данное решение оказалось неожиданным для многих союзников по альянсу. По информации собеседников издания, американские власти предприняли этот шаг, чтобы побудить членов НАТО самостоятельно «закрыть образовавшиеся бреши» в обороне, причем сделать это до саммита альянса, запланированного на начало июля.
Собеседники издания полагают, что США намерены применить и другие аналогичные меры в ближайшие годы, что Белый дом может представить как стимул для наращивания европейского оборонного потенциала.
Согласно данным Welt, США отозвали одну из двух авианосных ударных групп, половину соединений крейсеров и эсминцев, 11 из 26 дальних противолодочных самолетов и все подводные лодки, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk.
Кроме того, отзыв обязательств затронул одно из двух подразделений стратегических бомбардировщиков, 54 из 153 истребителей, 16 из 79 самолетов-заправщиков, все разведывательные БПЛА большой дальности и почти половину беспилотников Reaper. Как уточняет FAZ, США также пока не будут размещать в Европе ракеты Tomahawk в обычном, неядерном, снаряжении.