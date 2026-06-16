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Лукашенко отреагировал на угрозы Зеленского в свой адрес: он призвал Киев к осторожности

Лукашенко прокомментировал угрозы Зеленского словами «как поют, так и отпевают».

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Минску. Он заявил, что Киев якобы сформировал 500 целей в республике. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал угрозы Зеленского поговоркой «как поют, так и отпевают». Так он сказал в интервью телеканалу Al Arabia.

Александр Лукашенко признал, что мог «переборщить» при критике Зеленского. Он назвал свою реакцию ответом на «заявления невпопад» киевского главаря. Политик призвал украинские власти к осторожности.

«Он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — подытожил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии, кроме того, прокомментировал ситуацию с отводом войск РФ от Киева в 2022 году. По его словам, Москву обманули. Александр Лукашенко заявил, что Россию ввели в заблуждение Ватикан и израильтяне.

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