Африка в огне: Испания не смогла пробить 40-летнего вратаря Кабо-Верде, а Бельгию от поражения Египту спас выход Лукаку

Две ведущие европейские сборные не смогли взять верх над своими соперниками на чемпионате мира по футболу. Испания владела мячом 74% времени, отдала 92% точных передач и нанесла 27 ударов по воротам Кабо‑Верде, но довольствовалась нулевой ничьей. При этом главным героем вечера стал 40‑летний голкипер африканцев Жозимар Возинья, совершивший несколько шикарных спасений. В свою очередь, Бельгия ушла от поражения во встрече с Египтом лишь после выхода на замену Ромелу Лукаку: именно в борьбе с ним Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота и немного обесценил дальний выстрел Эмама Ашура в первом тайме.