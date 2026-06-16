Африка в огне: Испания не смогла пробить 40-летнего вратаря Кабо-Верде, а Бельгию от поражения Египту спас выход Лукаку

Две ведущие европейские сборные не смогли взять верх над своими соперниками на чемпионате мира по футболу. Испания владела мячом 74% времени, отдала 92% точных передач и нанесла 27 ударов по воротам Кабо‑Верде, но довольствовалась нулевой ничьей. При этом главным героем вечера стал 40‑летний голкипер африканцев Жозимар Возинья, совершивший несколько шикарных спасений. В свою очередь, Бельгия ушла от поражения во встрече с Египтом лишь после выхода на замену Ромелу Лукаку: именно в борьбе с ним Мохамед Хани срезал мяч в свои ворота и немного обесценил дальний выстрел Эмама Ашура в первом тайме.
40-летний вратарь Кабо-Верде остановил главного фаворита.
Главная интрига перед стартовым матчем сборной Испании формулировалась предельно просто: выйдет ли в старте Ламин Ямаль? Наставник «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте не раз заверял, что вингер полностью готов к турниру. Однако встречу с Кабо‑Верде 18‑летний талант начал на скамейке запасных — тренер решил поберечь своего лидера. Логика была прозрачна: при всём уважении, африканская команда — не тот соперник, оборону которого нельзя было взломать.
Вопрос, кому тренерский штаб доверит первый номер, волновал поклонников не меньше, пусть в отчётной встрече работы у него не предвиделось. Всё дело в том, что у главного фаворита турнира подобралась шикарная бригада голкиперов, выделить в которой кого‑то одного с явным преимуществом было сложно. В итоге наставник отдал предпочтение опытному Унаи Симону, не раз выручавшему команду на последних крупных турнирах.
Прекрасно знакомые российским болельщикам Кевин Ленини и Беншимол таким солидным опытом выступления за национальную команду не обладают и в сумме провели на поле меньше матчей, чем вратарь «Атлетика». А на мундиалях они и вовсе никогда не выступали, как и их партнёры. Тем интереснее было посмотреть, как они себя проявят. Забегая вперёд: полузащитник «Краснодара» вышел с первых минут и отыграл без замен, а нападающий «Акрона» остался на скамейке запасных.
Де ла Фуэнте перед матчем лестно отзывался о сопернике, отмечая его высокий уровень физической и тактической подготовки. Эти слова можно было счесть банальной вежливостью, но, как показал дальнейший ход событий, специалист отнюдь не отвешивал дежурные комплименты, пытаясь усыпить бдительность.
Испания с ходу забрала мяч и дала понять, что не изменит своей привычной модели поведения (итоговые 74% владения — тому свидетельство). Однако владение оказалось стерильным: чемпионы Европы действовали не слишком быстро и не ставили перед соперником неразрешимых задач. Африканцы же быстро восстанавливали позиции, перекрывали свободные зоны и не паниковали, даже если что‑то шло не по плану.
До 40‑й минуты опасными моментами почти не пахло: если мяч и направлялся в сторону ворот, то либо застревал в ногах, либо пролетал вдали от каркаса. У возрастного вратаря Жозимара Возиньи работы, по большому счёту, не было. Даже вдохновенная игра бороздившего левый фланг и оказывавшегося на месте флангового нападающего Марка Кукурельи (не иначе как после перехода в «Реал») до поры до времени не приносила результата.
Лишь перед перерывом «Красная фурия» очнулась и создала несколько опасных моментов. Один из которых завершился сочным попаданием Феррана Торреса с убойной позиции в перекладину. Помимо этого, шансы забить упустили Педри, Микель Оярсабаль, Ферран Торрес и Эмерик Лапорт. С той лишь разницей, что на пути их ударов встал как раз Возинья, первую гласную в фамилии которого, пожалуй, впору было начинать писать через букву «е».
Во втором тайме картина на поле немного изменилась, так как фаворит ожидаемо взвинтил темп и усилил давление. В центре поля безраздельно правили Родри и Педри — не только умело пресекавшие робкие попытки кабовердианцев перейти на чужую половину при помощи Фабиана Руиса, но и продолжавшие длинными передачами раскачивать их оборону.
Испанцы смотрелись более чем уверенно (91% точных передач после перерыва и 26 ударов в сумме — лучшее тому свидетельство), но никак не могли сделать главного — отправить мяч в ворота. Слегка отчаявшись, де ла Фуэнте бросил в бой Ямаля и Микеля Мерино, и те едва ли не с ходу не сообразили на троих с Маркосом Льоренте, но красивая многоходовка завершилась очередным сейвом Возиньи.
И хотя в целом игра фаворита засверкала новыми красками, ощущения, что африканцы дрогнут, не возникало. Последний по‑настоящему опасный момент был у ещё одного вышедшего на замену: Дани Ольмо бил слёту из пределов штрафной, но Роберто Лопес вовремя бросился под мяч и головой отвёл угрозу, с которой вратарь мог и не справиться.
Лукаку подпортил настроение Салаху в день рождения.
После первой безголевой ничьи на турнире, причём случившейся там, где её ждали меньше всего, второй матч дня заиграл новыми красками. Стартовые составы Египта и Бельгии позволяли рассчитывать на яркую, насыщенную атаками игру.
У «фараонов» нашлось место в основе сразу двум главным звёздам: Мохамеду Салаху, который в день игры отмечал свой 34‑й день рождения, и Омару Мармушу. Наставник бельгийцев Руди Гарсия, хоть и оставил на скамейке запасных лучшего бомбардира сборной Ромелу Лукаку, всё равно выставил суператакующий вариант. В центре нападения вышел форвард «Аталанты» Шарль Де Кетеларе, а под ним расположился мощный треугольник: Леандро Троссар, Жереми Доку и Кевин Де Брёйне. Именно последний на седьмой минуте и нанёс первый удар по воротам африканцев, правда, в створ не попал.
А вот Эмам Ашур приложился с 17 метров в одной из контратак не только сильно, но и точно. Правда, его почему‑то защитники оставили без присмотра, тем самым позволив не самой перспективной передаче Салаха с правого фланга в центр стать голевой. Для полузащитника «Аль‑Ахли» этот гол стал первым за национальную команду.
В первой половине встречи подопечные Руди Гарсии владели территориальным преимуществом, но, по сути, создали лишь один по‑настоящему голевой момент. Доку не попал в створ с достаточно близкого расстояния после скидки Де Кетеларе. Египтяне хоть и действовали вторым номером, но здорово прессинговали и лишали соперника любой свободы на подступах к своей штрафной. А по возможности ещё и отвечали, причём достаточно опасно.
Казалось, что во втором тайме они закроются и попытаются удержать победный счёт. Не тут‑то было. «Фараоны» сразу пошли вперёд и едва не удвоили преимущество. Бельгийские защитники заблокировали два подряд выстрела в собственной штрафной, помешав сначала Зико, а затем Мармушу.
Поняв, что ситуация становится угрожающей и всё может закончиться плачевно, подопечные Гарсии моментально прибавили. Самым активным в их составе был вездесущий Доку. Именно он на 53‑й минуте заработал очень перспективный штрафной в 20 метрах от ворот. Де Брёйне классно исполнил стандарт в обвод стенки, но мяч угодил в штангу.
Чтобы усилить давление, наставник бросил в бой своё главное бронебойное орудие — Ромелу Лукаку. И отыгравший в прошедшем сезоне всего 64 минуты форвард в первой же атаке после выхода на поле продавил сразу двух египетских защитников и попытался замкнуть передачу с правого фланга, но ему помешал это сделать Мохамед Хани, срезавший мяч в свои ворота.
После этого острота в игре практически сошла на нет. Египтяне уже чуть меньше помышляли о контратаках, а бельгийцы, хоть и насели на чужие ворота, никак не могли довести до ума позиционное нападение. Правда, в самой концовке героем мог стать всё тот же Лукаку, но передача партнёра была настолько неудачной, что он слегка запутался в ногах, обрабатывая мяч.