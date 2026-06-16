FT сообщила о специальном фонде для компаний, инвестирующих в Иран

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.