FT сообщила о специальном фонде для компаний, инвестирующих в Иран

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Фонд на 300 миллиардов долларов, к которому может получить доступ Иран, будет создан для компаний, которые намерены инвестировать в эту страну, а не за счет государственных средств, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Иран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов долларов при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.
«Фонд будет не будет формироваться за счет государственных средств, а будет создан для компаний, которые намерены инвестировать в страну с населением 90 миллионов человек, обладающую богатыми энергетическими ресурсами», — сообщает издание.
Собеседник газеты отметил, что интерес проявляют многие компании в Европе, Азии, в том числе Республике Корея и Японии, а также в США.
Как отмечается, высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон обсуждал возможности снятия санкций и создания этого фонда, которые бы были связаны с «достижениями» Ирана в выполнении меморандума о взаимопонимании, пока ожидающего подписания.
По словам источника издания, проинформированного о переговорах, создание фонда будет зависеть от окончательного урегулирования, которое предусмотрено меморандумом, и может последовать за продлением прекращения огня на 60 дней, открытием Ормузского пролива и дальнейшими переговорами по ядерной сделке.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.