США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы урана, заявил Вэнс

НЬЮ-ЙОРК, 16 июн — РИА Новости. США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, это отражено в меморандуме о взаимопонимании, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Одна из ключевых частей соглашения заключается в том, что (Международное агентство по атомной энергии — ред.) и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного материала», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, на своем сайте СМИ публикует выдержки из него.
По словам Вэнса, это четко прописано в меморандуме о взаимопонимании.
Он также отметил, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.