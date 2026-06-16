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США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы урана, заявил Вэнс

Вэнс: США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июн — РИА Новости. США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы обогащенного урана, это отражено в меморандуме о взаимопонимании, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Одна из ключевых частей соглашения заключается в том, что (Международное агентство по атомной энергии — ред.) и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного материала», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, на своем сайте СМИ публикует выдержки из него.

По словам Вэнса, это четко прописано в меморандуме о взаимопонимании.

Он также отметил, что в рамках соглашения ядерным инспекторам будет разрешено вернуться в Иран.

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.

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