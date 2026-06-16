США и МАГАТЭ помогут Ирану уничтожить запасы урана, заявил Вэнс

«Одна из ключевых частей соглашения заключается в том, что (Международное агентство по атомной энергии — ред.) и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного материала», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC, на своем сайте СМИ публикует выдержки из него.