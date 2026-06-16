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США хотят, чтобы Иран получил выгоду от соглашения, заявил Вэнс

Вэнс: США хотят, чтобы Иран получил выгоду от выполнения соглашения.

ВАШИНГТОН, 16 июня — РИА Новости. США хотят, чтобы Иран получил выгоду от выполнения условий соглашения, утверждает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Если Иран выполнит свои обязательства, то получит от этого выгоду, мы хотим именно этого», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Политик добавил, что желает исламской республике быть успешной страной, но только при условии обязательства отказаться от планов создания ядерного оружия.

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.

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