США хотят, чтобы Иран получил выгоду от соглашения, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 16 июня — РИА Новости. США хотят, чтобы Иран получил выгоду от выполнения условий соглашения, утверждает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Если Иран выполнит свои обязательства, то получит от этого выгоду, мы хотим именно этого», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Политик добавил, что желает исламской республике быть успешной страной, но только при условии обязательства отказаться от планов создания ядерного оружия.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.