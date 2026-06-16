Вэнс объяснил, почему меморандум между США и Ираном все еще не опубликовали

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном пока не публикуют из-за наличия технических деталей, которые требуют решения, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Существуют некоторые технические детали, которые нужно решить», — сказал он в интервью телеканалу NBC News на вопрос о том, почему до сих пор не опубликован текст документа.
По словам Вэнса, указанные детали не относятся к тексту меморандума, а касаются его реализации.
«Мы разговаривали с иранцами и консультировались с рядом партнеров в регионе, очень помоги катарцы и пакистанцы в посреднических усилиях по этой конкретной сделке. Именно тогда президент принял решение публично объявить об ней», — добавил вице-президент.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.