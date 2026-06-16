Нетаньяху — о сделке США и Ирана: «Мы с Трампом не всегда сходимся во взглядах»

«Мы с президентом Трампом не всегда сходимся во взглядах. Он — президент Соединенных Штатов, а я — премьер-министр Израиля. Я отвечаю за интересы безопасности Израиля, и делать это нужно с умом», — сказал господин Нетаньяху (цитата по CNN). При этом он добавил, что «подобные разногласия случаются и в лучших семьях», отмечает телеканал.