Лукашенко — об угрозах Зеленского: как поют, так и отпевают

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, говоря об угрозах Владимира Зеленского в свой адрес, напомнил главе киевского режима пословицу: «Как поют, так и отпевают».
Комментируя в интервью телеканалу Al Arabiya свой резкий ответ на угрозы Зеленского, Лукашенко отметил, что готов принести свои извинения, если его слова обидели главу киевского режима.
«Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.
Ранее белорусский лидер назвал «каким-то трёпом» заявления Зеленского. Лукашенко также подчеркнул, что украинские военные не заинтересованы в конфликте с Белоруссией.