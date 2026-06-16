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Лукашенко — об угрозах Зеленского: как поют, так и отпевают

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, говоря об угрозах Владимира Зеленского в свой адрес, напомнил главе киевского режима пословицу: «Как поют, так и отпевают».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, говоря об угрозах Владимира Зеленского в свой адрес, напомнил главе киевского режима пословицу: «Как поют, так и отпевают».

Комментируя в интервью телеканалу Al Arabiya свой резкий ответ на угрозы Зеленского, Лукашенко отметил, что готов принести свои извинения, если его слова обидели главу киевского режима.

«Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер назвал «каким-то трёпом» заявления Зеленского. Лукашенко также подчеркнул, что украинские военные не заинтересованы в конфликте с Белоруссией.

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