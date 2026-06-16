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Варшава дала несколько дней Зеленскому на отказ от героизации УПА*

Навроцкий дал Зеленскому несколько дней на отказ от героизации УПА.

ВАРШАВА, 16 июн — РИА Новости. Варшава дала Владимиру Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению ВСУ названия «Имени героев УПА»*, сообщил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич.

«Мы дали несколько дней украинской стороне. Зеленский должен принять решение, у него еще есть время, чтобы это подразделение не носило имени героев УПА»*, — сказал он в эфире телеканала Republika.

Представитель властей добавил, что пока от Киева не поступило реакции.

В субботу издание Rzeczpospolita писало, что президент Польши Кароль Навроцкий дал Зеленскому срок на переименование подразделения, названного в честь УПА*. В противном случае его лишат высшей награды республики — ордена Белого Орла.

В последнее время отношения двух стран обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования «имени героев УПА*» подразделению ВСУ.

После этого глава киевского режима подвергся жесткой критике польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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