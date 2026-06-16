Постпредство РФ при ЮНЕСКО прокомментировало атаку на Киево-Печерскую лавру

Об ударе по Киево-Печерской лавре в Киеве стало известно 15 июня. Тогда ночью Минобороны отчиталось о массированном ударе по военным объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске, однако ведомство отвергло обвинения в атаке на лавру и заявило, что по Киево-Печерской лавре был нанесен удар ракетой американского зенитного комплекса Patriot, поставленной Украине. Одной из причин произошедшего в ведомстве назвали поставку ракеты с истекшим сроком годности.