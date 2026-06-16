Страны Сахеля призвали не экспортировать необработанное золото

Конфедерация государств Сахеля (КГС, CES) была образована 6 июля 2024 года. Под эгидой конфедерации страны-члены укрепляют сотрудничество в различных сферах от обороны до экономики и культуры, что отличает объединение от его прототипа — Альянса государств Сахеля (AES), образованного в 2023 году и формировавшего повестку вокруг вопросов безопасности.