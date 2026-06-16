МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европа не сможет противостоять России в случае возникновения прямого конфликта, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
«Будет ли война между Европой и Россией? Я надеюсь, что урегулирование произойдет не через ядерную войну, ведь мы идем по очень опасному пути, особенно на Украине», — отметил он.
В то же время эксперт подчеркнул, что европейцы слишком слабы и им не стоит проявлять агрессию в отношении Москвы.
«Что же делают европейцы? У них крошечный ядерный арсенал. И это правда — крошечный. У России же, вероятно, самый большой ядерный арсенал в мире. Это огромная сила, которой Европа не может похвастаться», — подчеркнул Уилкерсон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.