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В Венгрии запретили избираться на пост премьера больше двух раз

Период пребывания любого лица на посту главы правительства Венгрии ограничили двумя четырёхлетними сроками.

Период пребывания любого лица на посту главы правительства Венгрии ограничили двумя четырёхлетними сроками.

Об этом сообщил в социальной сети X действующий премьер Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, соответствующую поправку принял парламент республики.

«Отныне в Венгрии премьер-министр может занимать пост не более двух сроков», — написал Мадьяр.

Ранее венгерский премьер заявил, что Будапешт дал согласие на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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