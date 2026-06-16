В Венгрии запретили избираться на пост премьера больше двух раз

Период пребывания любого лица на посту главы правительства Венгрии ограничили двумя четырёхлетними сроками.
Об этом сообщил в социальной сети X действующий премьер Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, соответствующую поправку принял парламент республики.
«Отныне в Венгрии премьер-министр может занимать пост не более двух сроков», — написал Мадьяр.
Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.Читать дальше