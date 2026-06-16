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В парламент Венгрии внесли законопроект о реформе государственных СМИ

Планируется, что будут упразднены Фонд поддержки и управления активами СМИ и медиахолдинг Duna Media Service, в который входят телеканалы, радиостанции и информационное агентство MTI.

БУДАПЕШТ, 16 июня. /ТАСС/. Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром внесло в парламент законопроект о реформе государственных СМИ, предусматривающий их полную реорганизацию, смену руководства и независимость редакционной политики.

Как сообщил министр социальных отношений и культуры Венгрии Золтан Тарр, законопроект предусматривает создание независимого совета по управлению государственными СМИ, в состав которого войдут представители правительства, всех парламентских партий и профессионального медиасообщества. Реформа будет сопровождаться общественными консультациями, в ходе которых люди выскажут свое мнение о задачах и характере работы государственных СМИ.

Министр отметил, что будут упразднены Фонд поддержки и управления активами СМИ (MTVA) и государственный медиахолдинг Duna Media Service, в который входят телеканалы, радиостанции и информационное агентство MTI. Вместо них будет создан новый общественный фонд поддержки СМИ и некоммерческая организация «Венгерское радио и телевидение». Агентство MTI станет независимым.

Руководству MTVA и Duna было предложено уйти в отставку, но рядовые сотрудники смогут остаться на своих местах. «О политических чистках речь не идет, хотя те, кто годами разжигал ненависть в обществе и занимался фальсификацией новостей, должны за это ответить», — сказал в ходе первого обсуждения законопроекта в парламенте главный докладчик от партии «Тиса» Кристиан Кульчар.

Он подчеркнул, что новое правительство Венгрии хочет, чтобы «пресса функционировала как пресса», а не как рупор властных структур. По его словам, СМИ должны выполнять не только информационные, но и контрольные функции, быть «четвертой ветвью власти». Вместо этого при прошлом правительстве Виктора Орбана государственные СМИ превратились в «фабрику лжи», утверждал представитель «Тисы».

Оппозиция не согласилась с такими оценками, но приветствовала стремление новых властей обеспечить свободу печати и их готовность предоставить место в независимом совете всем парламентским партиям. В то же время депутат от ФИДЕС Балаж Немет призвал сохранить в государственных СМИ то хорошее, что у них есть, и предостерег от «массовых увольнений ради мести», напомнив, что зачастую именно там «работают лучшие профессионалы».

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