В парламент Венгрии внесли законопроект о реформе государственных СМИ

Оппозиция не согласилась с такими оценками, но приветствовала стремление новых властей обеспечить свободу печати и их готовность предоставить место в независимом совете всем парламентским партиям. В то же время депутат от ФИДЕС Балаж Немет призвал сохранить в государственных СМИ то хорошее, что у них есть, и предостерег от «массовых увольнений ради мести», напомнив, что зачастую именно там «работают лучшие профессионалы».