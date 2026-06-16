В Сумской области начали пропадать военные из частей ВВС Украины

Ранее сообщалось, что бойцы 425-го отдельного полка ВСУ «Скала» также массово получают статус без вести пропавших в Сумской области. Критическая ситуация наблюдается в районе между населёнными пунктами Миропольское и Большой Прикол. Выяснилось, что значительная часть личного состава данного подразделения ранее занималась подготовкой новобранцев. Эти солдаты исполняли роль инструкторов на полигонах в Харьковской области, прежде чем их отправили на передовую.