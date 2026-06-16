Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад не может смириться с существованием России как независимой державы. Он подчеркнул, что страна уже давно является самостоятельной цивилизационной единицей. Однако западные политики «и 200, и 100 лет назад» не могли смириться с этим фактом. Эта антироссийская тенденция сохраняется до сих пор. Сергей Лавров также предупредил, что Запад формирует общеевропейскую группировку для нападения на РФ.