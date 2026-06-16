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Кандидат на пост генсека ООН оценила ситуацию с урегулированием на Украине

Эспиноса: новый генсек ООН может придуать импульс для урегулирования на Украине.

ООН, 16 июн — РИА Новости. С новым генсеком ООН может появиться импульс для урегулирования на Украине, считает кандидат в генеральные секретари Организации Мария Фернанда Эспиноса.

«Я думаю, что новое руководство в этом органе действительно может помочь создать новый импульс для поиска общей почвы для мирного разрешения конфликтов, включая Украину», — сказала она в ООН.

На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

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