Кандидат на пост генсека ООН оценила ситуацию с урегулированием на Украине

ООН, 16 июн — РИА Новости. С новым генсеком ООН может появиться импульс для урегулирования на Украине, считает кандидат в генеральные секретари Организации Мария Фернанда Эспиноса.
«Я думаю, что новое руководство в этом органе действительно может помочь создать новый импульс для поиска общей почвы для мирного разрешения конфликтов, включая Украину», — сказала она в ООН.
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше